Коды доступа к интернет-сервисам в СМС и геоданные россиян могли оказаться у мошенников за рубежом в результате утечки. Об этом предупредили источники на рынке связи и информационной безопасности, передает газета «Известия».

Сейчас специалисты проверяют информацию об утечке данных российских пользователей Facebook (запрещенная в РФ соцсеть корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещеной), WhatsApp, Telegram и Google при использовании зарубежных СМС-агрегаторов Infobip, Mitto, а также виртуального оператора VentaTel. Как объяснил собеседник издания, сообщение от иностранного сервиса попадает на телефон абонента через цепочку иностранных агрегаторов. Однако сама передача СМС не шифруется. Это и позволяет видеть содержимое сообщений.

Ранее в Роскомнадзоре предупредили россиян о риске лишиться своих данных в зарубежных соцсетях и приложениях из-за санкций. В связи с ограничительными мерами владельцы иностранных платформ могут в одностороннем порядке отказаться от обязательств, а также предвзято трактовать правовые нормы против российских пользователей. Фото: pxhere.