26 августа 2022, 10:57
Житель Петрозаводска попал под статью за нетрезвое вождение
Сотрудники ГИБДД отстранили от управления пьяного водителя «Лады»
В Кондопожском районе сотрудники ГИБДД отстранили от управления водителя автомобиля «Лада Ларгус», имевшего признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования житель Петрозаводска отказался, сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.
При проверке документов выяснилось, что ранее мужчина уже был лишен водительских прав. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Всего с начала года в Карелии от управления отстранены более 1600 пьяных водителей. Фото ГИБДД Карелии