Житель Петрозаводска попал под статью за нетрезвое вождение

В Кондопожском районе сотрудники ГИБДД отстранили от управления водителя автомобиля «Лада Ларгус», имевшего признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования житель Петрозаводска отказался, сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

При проверке документов выяснилось, что ранее мужчина уже был лишен водительских прав. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Всего с начала года в Карелии от управления отстранены более 1600 пьяных водителей. Фото ГИБДД Карелии