Пожилая женщина пропала в Петрозаводске

В Петрозаводске разыскивают Валентину Антошину 1935 года рождения. Ориентировку публикует ПСО «Доброспас».

Сегодня ранним утром пожилая женщина ушла из дома на Древлянке и до сих пор не вернулась. Пенсионерка была одета в синюю ветровку и серые брюки.

В поисковом отряде отмечают, что петрозаводчанка плохо ходит, не разговаривает. Горожанка может быть дезориентирована.

Всех, кто видел эту женщину, просят звонить по номерам телефонов: 8 921 224 10 63, 8 981 402 06 14. Фото ПСО «Доброспас»