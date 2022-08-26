Велосипедиста жестко сбили в Петрозаводске

В четверг в 18:30 в Петрозаводске на улице Анохина автомобиль «Киа Сид» сбил велосипедиста. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно (левый верхний угол), как велосипедист пересекал проезжую часть, не убедившись в собственной безопасности. Произошло жесткое столкновение.

По данным ГИБДД Петрозаводска, за рулем автомобиля находился 38-летний мужчина. В результате происшествия 18-летний велосипедист получил травмы, ему было назначено амбулаторное лечение.

Обстоятельства аварии выясняют специалисты. Фото: скриншот видео CityLink, ГИБДД Петрозаводска