Кража суоярвской квартиры раскрыта

Переехав в новую квартиру, жительница Суоярвского района не сразу перевезла все вещи из предыдущего жилья, о чем сильно пожалела. В ее отсутствие туда наведался вор, который вынес электронную и бытовую технику, о чем пострадавшая сообщила в полицию.

В пресс-службе МВД Карелии рассказали, что женщина вернулась за вещами только через два месяца и обнаружила, что замок на входной двери взломан, а на месте не оказалось микроволновой печи, мультиварки, DVD-плеера и видеокамеры. Стражи порядка суоярвского отдела полиции установили, что к преступлению причастен 32-летний мужчина, проживающий в соседнем доме.

«Он был знаком с заявительницей и знал о переезде. Воспользовавшись удобным моментом, проник в ее жилье и похитил технику. Микроволновую печь оставил себе, остальное сбыл. В настоящее время все вещи изъяты. А в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 158 УК «Кража». Ему грозит до шести лет лишения свободы»,

- пояснили в полиции. Фото: pxhere.