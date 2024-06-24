Жителя Карелии отправили в колонию за мошенничество

Мошенника осудили в Питкярантском районе. 38-летний мужчина вместе с сообщниками обманул четырех местных жителей. Жертвам звонили, говорили о попавших в ДТП родственниках и требовали деньги.

Мужчина забирал наличные у потерпевших и переводил их на счета сообщников. Ущерб превысил 1,6 млн рублей, сообщили в прокуратуре республики.

В конце концов, он попался. Суд приговорил мужчину к 9 годам 6 месяцам колонии общего режима. Также с него взыскали 530 тысяч рублей – это те деньги, которые не были возмещены обманутым людям. Дело в отношении его сообщников выделено в отдельное производство. // фото freepik.com