Мужчина незаметно украл спортивный костюм в магазине

Работники магазина одежды в Петрозаводске сообщили в полицию о краже. Подозреваемого удалось разыскать. Ему грозит до двух лет лишения свободы по уголовному делу о краже.

По версии полиции, 32-летний ранее судимый горожанин пришел в магазин с подругой. Пока девушка примеряла вещи, мужчина украл спортивный костюм стоимостью 5 600 рублей. Похищенную одежду он сбыл. // фото unsplash.com/ Max Fleishmann