Жителя Карелии отправили в колонию на 12 дней

В Сортавале 37-летнему местному жителю, осужденному за кражу, заменили наказание из-за уклонения от обязательных работ. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

В марте этого года мужчину осудили за кражу металлических конструкций из гаражного кооператива. Ему назначили наказание в виде 100 часов обязательных работ. Осужденный не отработал ни часа. Он объяснил это тем, что не желает выполнять работу, которую ему поручили - убирать снег и подметать дворы.

С учетом позиции прокурора суд заменил наказание осужденному. Его отправили в колонию-поселение на 12 дней. Впрочем, приговор еще не вступил в законную силу. Фото: unsplash.com