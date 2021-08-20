Жителя Карелии осудили за неуплату алиментов

В Кемском районе осужден местный житель, уклонявшийся от уплаты алиментов на содержание своих дочерей. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, в декабре 2020 года мужчина был привлечен к административной ответственности. Выводов для себя он не сделал, поэтому уже в этом году на него было заведено уголовное дело.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде исправительных работ на срок 10 месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 5% в доход государства. Наказание будет условным, с испытательным сроком 1 год. Фото pixabay.com/Maria_Domnina