Жителя Карелии осудили за экстремизм в Интернете

Сортавальский городской суд признал виновным местного жителям в призывах в Интернете к экстремистской деятельности. Как следует из материалов дела, в период 2016 - 2018 годов житель Сортавалы разместил в сети тексты экстремистского характера с призывами к совершению преступлений по мотивам национальной ненависти или вражды.

При рассмотрении уголовного дела было установлено, что обвиняемый ранее не был судим и впервые совершил преступление средней тяжести.

Суд учел обстоятельства совершения преступления, отсутствие тяжких последствий, удовлетворительные характеристики обвиняемого, влияние назначенного наказания на исправление и на условия жизни его семьи.

Суд пришел к выводу, что его исправление «возможно без изоляции от общества и назначил ему наказание в виде лишения свободы условно».