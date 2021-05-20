Жителя Карелии насмерть проткнули шампуром – судят жену погибшего

37-летняя женщина предстанет перед судом в Кондопожском районе по обвинению в убийстве. Подробности преступления сегодня сообщили в Следкоме Карелии. Преступление было совершено в первый летний месяц 2020 года в селе Кончезеро.

По версии следователей, женщина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры с мужем «причинила ему металлическим шампуром колото-резаное ранение». Мужчина скончался на месте.

Следователи направили уголовное дело на рассмотрение в суд. Женщине грозит до 15 лет заключения. (фото gorillas-market.com.ua)