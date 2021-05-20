Женщина пропала без вести в Карелии

Полицией Пряжинского района устанавливается местонахождение пропавшей без вести Тирронен Ирмы Степановны 1948 года рождения, жительницы Петрозаводска, сообщает МВД Карелии.

Женщина 15 мая 2021 года ушла из дачного дома в деревне Падозеро (Пряжинский район) за водой на колодец и не вернулась. До настоящего времени место ее нахождения неизвестно.

Приметы: невысокого роста (около 160 см), худощавого телосложения, волосы седые. Была одета в свитер зеленого цвета, синие брюки, летние тапочки. Страдает потерей памяти.

Всех, имеющих какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщить ее по телефонам: +7-960-211-44-96, 8 (814-56) 3-29-60 или 02 (с мобильного – 102). // Фото: mvd.ru