20 мая 2021, 17:51
Женщина пропала без вести в Карелии
Полиция просит помощи неравнодушных граждан
Полицией Пряжинского района устанавливается местонахождение пропавшей без вести Тирронен Ирмы Степановны 1948 года рождения, жительницы Петрозаводска, сообщает МВД Карелии.
Женщина 15 мая 2021 года ушла из дачного дома в деревне Падозеро (Пряжинский район) за водой на колодец и не вернулась. До настоящего времени место ее нахождения неизвестно.
Приметы: невысокого роста (около 160 см), худощавого телосложения, волосы седые. Была одета в свитер зеленого цвета, синие брюки, летние тапочки. Страдает потерей памяти.
Всех, имеющих какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщить ее по телефонам: +7-960-211-44-96, 8 (814-56) 3-29-60 или 02 (с мобильного – 102). // Фото: mvd.ru