Жителя Карелии наказали за использование поддельных водительских прав

В Прионежском районе осужден 38-летний мужчина, использовавший поддельные документы. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Было установлено, что житель района купил поддельные водительские права и пользовался ими. Преступление пресекли сотрудники ГИБДД.

В суде мужчина свою вину не признал. С учетом позиции государственного обвинителя осужденному назначено наказание в виде ограничения свободы на срок восемь месяцев. Фото: unsplash.com