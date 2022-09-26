Два человека пострадали в аварии на севере Карелии

Сегодня ранним утром на севере Карелии произошла дорожная авария. Об этом пишет паблик второго пожарно-спасательного отряда ФПС по РК.

В 5:30 пожарные Костомукши получили сигнал о столкновении автомобилей на одной из дорог городского округа. На месте работали девять специалистов.

В результате ДТП два человека получили травмы. Им оказали помощь работники Межрайонной больницы №1. Транспортные средства получили повреждения. Фото паблика второго пожарно-спасательного отряда ФПС по РК