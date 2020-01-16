16 января 2020, 13:17
Происшествия

Жителя Карелии «кинули» на деньги при покупке госномера в Интернете

Петрозаводчанин, не подозревая об обмане, перевел представителю интернет-магазина 60 тысяч рублей в надежде получить автомобиль с понравившимся государственным регистрационным номером

Житель Петрозаводска, 1978 года рождения, попался на уловку мошенников при покупке государственных регистрационных номеров на автомобили. Полиции потерпевший рассказал, что наткнулся в соцсети на объявление о продаже таких номеров. Покупатель выбрал понравившийся ему номер и стал договариваться о сделке с представителем интернет-магазина.

Мужчине объяснили, что продать номер напрямую невозможно, поскольку это государственная собственность. Но решение тут же нашлось. Петрозаводчанину предложили купить автомобиль с понравившимся номером, рассказали в МВД.

42-летнему жителю столицы Карелии предложение показалось приемлемым. Он перевел с карты на банковский счет 60 тысяч рублей. Однако после оплаты продавец перестал выходить на связь.

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Метки: 
мошенничество
Полиция
новости Карелии
госномер
интернет-магазин
Интернет