Жителя Карелии «кинули» на деньги при покупке госномера в Интернете

Житель Петрозаводска, 1978 года рождения, попался на уловку мошенников при покупке государственных регистрационных номеров на автомобили. Полиции потерпевший рассказал, что наткнулся в соцсети на объявление о продаже таких номеров. Покупатель выбрал понравившийся ему номер и стал договариваться о сделке с представителем интернет-магазина.

Мужчине объяснили, что продать номер напрямую невозможно, поскольку это государственная собственность. Но решение тут же нашлось. Петрозаводчанину предложили купить автомобиль с понравившимся номером, рассказали в МВД.

42-летнему жителю столицы Карелии предложение показалось приемлемым. Он перевел с карты на банковский счет 60 тысяч рублей. Однако после оплаты продавец перестал выходить на связь.