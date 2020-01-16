Вор попытался украсть чужую утварь, пробравшись в жилище через окно

Злоумышленник попытался украсть вещи из чужого дома, который находился под охраной, но был оперативно задержан росгвардейцами. Инцидент произошел вчера утром в городе Олонец.

«15 января в 9:21 на пульт централизованной охраны Олонецкого отдела вневедомственной охраны поступил сигнал из частного дома на улице К. Либнехта. Через две минуты группа задержания прибыла на место происшествия. При осмотре было обнаружено, что на веранде снято стекло. Там же задержан 42-летний гражданин, который пытался совершить кражу бытовых предметов. Его передали следственно-оперативной группе районного подразделения органов внутренних дел»,

- рассказали о подробностях в пресс-службе Росгвардии.

О происшествии сообщили хозяину дома – он осмотрел жилище и констатировал, что во внутренних помещениях ничего не пропало.