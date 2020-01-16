Жители Пудожского района угнали автомобиль пенсионера

Два жителя Пудожского района отважились на угон чужого автомобиля. Впрочем, вскоре резкие маневры угонщиков на дороге привлекли внимание сотрудников ДПС - молодых людей задержали, сообщается на сайте МВД.

При общении с водителем было установлено, что у того отсутствует право на управление транспортным средством. Водитель и пассажир были доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. В отделе молодые люди – жители одного из поселков района рассказали, что вечером гуляли по улице. Внезапно у них возникла идея покататься на машине. Они подошли к дому, у хозяина которого был автомобиль. Затем проникли в гараж, вытолкали машину на улицу, завели ее и уехали незамеченными.

Полицейские выехали на место происшествия, разыскали автовладельца, который от них узнал, что машина была угнана. Пенсионер пояснил, что автомобиль стоял в гараже после новогодних праздников. Там же находились ключи зажигания и все документы.

В отношении угонщиков возбуждено уголовное дело.