Количество погибших на дорогах Карелии за год выросло в 1,5 раза

В минувшем году в Карелии на дорогах федерального значения произошло 219 дорожных происшествий, в которых погибли 58 человек и 317 получили различные травмы. В сравнении с предыдущим годом количество ДТП сократилось на 6%, фактически на такой же процент уменьшилось число пострадавших в этих ДТП, при этом число погибших возросло в 1,5 раза (2018 год: 233-37-337), сообщили в ГИБДД республики.

Более половины происшествий происходит на автодороге «Кола», где в каждом третьем ДТП погибли люди (в 114 ДТП погибли 34 человека и 74 были травмированы).

Основными видами ДТП на федеральных дорогах являются столкновения транспортных средств, съезды в кювет с наездами на препятствия и опрокидыванием. Причинами происшествий чаще всего становятся - нарушения водителями скоростного режима (а также неправильный выбор скорости движения в конкретных дорожных условиях), выезд на полосу встречного движения, в том числе при выполнении маневра обгона.

Каждый третий погибший в ДТП на дорогах федерального значения был жителем другого региона. Зачастую, чтобы быстрее достичь пункта назначения, водители пренебрегают отдыхом в пути, что приводит к утомляемости и сну за рулем. Как результат такой самоуверенности - полная потеря контроля над дорожной ситуацией, что может привести к трагическим последствиям, отметили в ГИБДД.