Женщина забыла кошелек в аптеке и осталась без денег

В полицию Кеми была вынуждена обратиться местная жительница. У нее украли деньги из кошелька.

Как женщина пояснила полицейским, происшествие случилось январским днем, когда горожанка посещала аптеку. Она случайно оставила кошелек на прилавке и покинула помещение. Но заметила кемлянка эту оплошность достаточно быстро. Возвращение в аптеку привело к следующему результату - кошелек ей вернули, а 4 000 рублей, которые хранились там, исчезли, сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого и обстоятельства происшествия. В аптеке после ухода заявительницы оказался мужчина. По версии следствия, он обнаружил кошелек, осмотрел содержимое, похитил деньги, а опустошенный аксессуар вернул работнице точки. Добытые преступным путем деньги 49-летний подозреваемый потратил на собственные нужды, в ходе следствия ущерб возместил.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.