Жителя Карелии будут судить за незаконное хранение пороха

В полицию Сортавальского района поступил сигнал о том, что житель одного из поселков незаконно хранит у себя дома порох. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Сведения подтвердились. Дома у 37-летнего мужчины были обнаружены две банки с порохом общей массой почти 70 граммов. Подозреваемый пояснил, что его отец был охотником. После его смерти сын хотел сдать порох в полицию, но решил, что в будущем тоже может увлечься охотой, и оставил взрывчатые вещества себе.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Судьбу мужчины решит суд. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch