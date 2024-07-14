Гибель человека в Карелии попала на видео

Момент гибели мотоциклиста в Костомукше попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Напомним, трагедия произошла в 8 часов утра 14 июля. На кадрах видно, как мотоцикл несется на большой скорости по городу, после чего опрокидывается и вылетает на газон.

По данным полиции, в аварии погиб мужчина 1992 года рождения. На месте работают сотрудники ГАИ. Они выясняют обстоятельства случившегося. // Фото: скриншот видео CityLink