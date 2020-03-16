16 марта 2020, 13:46
Жителя Карелии будут судить за наркопритон в гараже
Костомукшанин сам употреблял наркотики, а также впускал к себе в гараж всех желающих употребить марихуану
Житель Карелии придумал себе нетривиальный досуг. 29-летний мужчина разрешал гражданам употреблять в своем гараже марихуану. За свои действия ему придется ответить перед судом.
По сообщению прокуратуры, в отношении костомукшанина возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотиков и содержания наркопритона.
Обвиняемый был задержан в ноябре 2019 года, когда вместе со знакомыми возвращался в город на машине после того, как употребил наркотики. В ходе обысков у него изъяли 314 граммов марихуаны. Рассмотрением дела займется Костомукшский городской суд.