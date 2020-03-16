Жителя Карелии будут судить за наркопритон в гараже

Житель Карелии придумал себе нетривиальный досуг. 29-летний мужчина разрешал гражданам употреблять в своем гараже марихуану. За свои действия ему придется ответить перед судом.

По сообщению прокуратуры, в отношении костомукшанина возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотиков и содержания наркопритона.

Обвиняемый был задержан в ноябре 2019 года, когда вместе со знакомыми возвращался в город на машине после того, как употребил наркотики. В ходе обысков у него изъяли 314 граммов марихуаны. Рассмотрением дела займется Костомукшский городской суд.