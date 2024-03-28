Жительницу Петрозаводска ограбили в собственном подъезде

В полицию Петрозаводска поступил сигнал о грабеже, который был совершен на Перевалке. Стражи порядка выяснили обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, жительница города мартовским вечером решила скоротать время в собственном подъезде. Она села на ступеньку и достала телефон. Женщина была нетрезва.

В это время в подъезде оказался 36-летний мужчина, который нигде не работает. Он выхватил гаджет из рук горожанки и убежал. В дальнейшем грабитель продал телефон за 1500 рублей.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото «Петрозаводск говорит»