Жительницу Петрозаводска обокрали во время отдыха в баре

В полицию Петрозаводска обратилась 36-летняя горожанка. Женщина рассказала, что во время отдыха в баре у нее пропал мобильный телефон. Ущерб был оценен в 12 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что потерпевшая отдыхала в заведении с приятелем. В какой-то момент к ним подсел незнакомый мужчина, и застолье продолжилось втроем. Под утро новый знакомый неожиданно исчез, а вместе с ним пропал и мобильник.

Оказалось, что позже этот же человек снова пришел в этот бар. Сотрудники заведения рассказали ему, что его разыскивает полиция, и призвали к совести. Мужчина одумался и оставил телефон одному из работников.

Несмотря на это, ему все равно придется ответить за свой поступок. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фото etsystatic.com