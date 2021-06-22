Электричество пропало из домов на Ключевой

Сегодня в 15 часов произошло отключение электричества в домах на Ключевой. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска.

По данным ЕДДС, были повреждены сети АО «ОРЭС-Петрозаводск». Ремонтная бригада занимается устранением повреждения. Сроки возвращения электричества в дома горожан не сообщаются.

Напомним, ранее стало известно, что с 23 июня по 7 июля проблемы с электроснабжением будут испытывать жители микрорайона Сулажгорского кирпичного завода. Фото twimg.com