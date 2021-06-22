22 июня 2021, 14:48
Автобус с пассажирами вылетел с трассы «Кола» в Карелии
Мужчина пострадал в аварии в Пряжинском районе
Сегодня в 10 часов на 386-м километре трассы «Кола» произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РК.
По информации ведомства, водитель автобуса ПАЗ отвлекся от управления и совершил съезд в кювет. По предварительным данным, в результате происшествия пострадал пассажир автобуса - 41-летний мужчина. Пострадавшему оказана медицинская помощь.
Водитель был трезв, вся документация у него имелась. Уточняется, что автобус перевозил рабочих. Обстоятельства ДТП выясняются. Фото ГИБДД