22 июня 2021, 14:48
Происшествия

Автобус с пассажирами вылетел с трассы «Кола» в Карелии

Мужчина пострадал в аварии в Пряжинском районе

Сегодня в 10 часов на 386-м километре трассы «Кола» произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РК.

По информации ведомства, водитель автобуса ПАЗ отвлекся от управления и совершил съезд в кювет. По предварительным данным, в результате происшествия пострадал пассажир автобуса - 41-летний мужчина. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

Водитель был трезв, вся документация у него имелась. Уточняется, что автобус перевозил рабочих. Обстоятельства ДТП выясняются. Фото ГИБДД

Обсудить
просмотр
189180
Метки: 
Пряжинский район
трасса Кола
ДТП
автобус
ГИБДД
пострадавшие
новости Карелии