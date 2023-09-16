Жительницу Карелии поранили триммером на собственном участке

В полицию Прионежского района обратилась жительница одного из поселков. Она попросила привлечь к ответственности соседа, который ее поранил, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая пояснила, что ее сосед косил триммером траву на своем участке и зашел на ее территорию. Женщина потребовала уйти. Однако мужчина в ответ на это включил триммер и направил его на соседку, повредив леской ее ногу. На место происшествия была вызвана скорая помощь. Прибыли и полицейские.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о побоях. Его судьбу решит суд. // Фото: unsplash.com / Max Fleischmann