Часть жителей Петрозаводска с вечера остается без электричества

Вечером в пятницу, 15 сентября, в Петрозаводске произошло отключение электричества в домах на нескольких улицах. Об этом сообщает ЕДДС.

По данным службы, в 21:30 электроэнергия пропала в зданиях на улицах Ригачина, Свирской и Державина. Причиной отключения стало повреждение на сетях.

Работы по устранению аварии запланированы на утро 16 сентября. // Фото: unsplash.com / Anthony Indraus