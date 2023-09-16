16 сентября 2023, 10:02
Часть жителей Петрозаводска с вечера остается без электричества
Энергетики сегодня должны провести ремонтные работы на Зареке
Вечером в пятницу, 15 сентября, в Петрозаводске произошло отключение электричества в домах на нескольких улицах. Об этом сообщает ЕДДС.
По данным службы, в 21:30 электроэнергия пропала в зданиях на улицах Ригачина, Свирской и Державина. Причиной отключения стало повреждение на сетях.
Работы по устранению аварии запланированы на утро 16 сентября. // Фото: unsplash.com / Anthony Indraus