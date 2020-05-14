Жительница Сортавалы, продавая дачу, лишилась крупной суммы

Полиция Карелии проверяет заявление жительницы Сортавалы, которая при продаже дачи лишилась 100 тысяч рублей, сообщает МВД Карелии.

Женщина решила продать дачу, разместила в интернете объявление, на которое откликнулся мужчина. Он сообщил, что летом приедет на вахту в Карелию, потому приобретает дом.

Мужчина предложил всю сумму заплатить при личной встрече, а пока внести залог в размере 200 тысяч.

«Владелицу дачи попытались лишить средств дважды. Сначала попросили зайти в онлайн-сервис банка с телефона. Но у возрастной жительницы Карелии это не получилось. Тогда лже-покупатель заставил ее отправиться к терминалу и четко выполнять его команды. Под диктовку незнакомца та перевела 100 тысяч рублей из собственных сбережений мошеннику. При этом была уверена, что делает все необходимое для получения средств от него»,

- сообщают полицейские.

В ведомстве напоминают, что перед продажей имущества в интернете следует тщательно изучить, как безопасно для себя провести сделку:

«Помните, что злоумышленник обычно либо вызнает у вас информацию о карте (а затем и коды из смс), либо вынуждает самостоятельно перевести ему средства. Не позволяйте мошенникам реализовать ни первый сценарий, ни второй. Заведите отдельную карту для расчетов в интернете, изучите правила финансовой грамотности, не поддавайтесь на уговоры посторонних».