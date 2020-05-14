14 мая 2020, 10:33
Происшествия

В Петрозаводске пытались украсить дорожные знаки рекламой животных

Любителю экзотических тварей грозит штраф

Карельское УФАС наказало рекламодателя, придумавшего разместить рекламу экзотических животных на дорожных знаках, сообщает сайт ведомства.

Факт того, что рядом с торговым центром в Петрозаводске на опорах с дорожными знаками размещается реклама выставки экзотических животных, был зафиксирован полицейским, сотрудником Отдела ИАЗ УМВД России по Петрозаводску.

Карельское УФАС рассмотрело протоколы, составленные полицейским и вынесло два постановления о привлечении к административной ответственности рекламораспространителя (физическое лицо) по части 1 статьи 14.38 КоАП РФ в виде административных штрафов на общую сумму 4 000 рублей.

Постановления не вступили в законную силу, могут быть обжалованы.

В Ведомстве напоминают, что в соответствии с частью 3 статьи 19 ФЗ «О рекламе» распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения, не допускается.

В силу части 1 статьи 14.38 КоАП РФ размещение рекламы, имеющей сходство с дорожными знаками, или размещение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей.

 

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Метки: 
Реклама
незаконная реклама
дорожный знак
экзотические животные
Петрозаводск
УФАС