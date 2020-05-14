В Петрозаводске пытались украсить дорожные знаки рекламой животных

Карельское УФАС наказало рекламодателя, придумавшего разместить рекламу экзотических животных на дорожных знаках, сообщает сайт ведомства.

Факт того, что рядом с торговым центром в Петрозаводске на опорах с дорожными знаками размещается реклама выставки экзотических животных, был зафиксирован полицейским, сотрудником Отдела ИАЗ УМВД России по Петрозаводску.

Карельское УФАС рассмотрело протоколы, составленные полицейским и вынесло два постановления о привлечении к административной ответственности рекламораспространителя (физическое лицо) по части 1 статьи 14.38 КоАП РФ в виде административных штрафов на общую сумму 4 000 рублей.

Постановления не вступили в законную силу, могут быть обжалованы.

В Ведомстве напоминают, что в соответствии с частью 3 статьи 19 ФЗ «О рекламе» распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения, не допускается.

В силу части 1 статьи 14.38 КоАП РФ размещение рекламы, имеющей сходство с дорожными знаками, или размещение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей.