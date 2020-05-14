Пожарные установили причину пожара на юге Карелии – поджог

У безработной женщины пытались поджечь квартиру на юге Карелии, сообщает источник близкий к МЧС по РК.

В среду, 13 мая, в отдел надзорной деятельности пожарной охраны Сортавальского района поступило заявление о пожаре, который произошел еще в конце апреля в поселке Кааламо. Об огненном происшествии не было известно потому, что на место ЧП пожарная охрана не вызывалась. С огнем подручными средствами справились очевидцы происшествия.

В ходе проверки было установлено, что пожар произошел в подъезде 5-ти этажного жилого дома. В результате пожара огнем была повреждена полностью входная дверь квартиры, принадлежащая безработной жительнице поселка. По предварительным данным специалистов, квартира чуть не сгорела из-за умышленного поджога. Проводится проверка.

Также источник рассказал, что минувшим днем два гаража горели в Пудожском районе.

В среду, 13 мая, в 14:29 на пульт Единой службы спасения-01 города Пудож поступило сообщение о том, что на улице Строителей горит кирпичный гараж. Не прошло и пяти минут, как пожарные расчеты уже были на месте происшествия, но к этому моменту в гараже огонь чувствовал себя полноправным хозяином, горела кровля еще одного гаража.

В течение десяти минут брандмейстерам удалось остановить распространение огня, затем пожар был ликвидирован полностью. В результате пожара оба строения были значительно повреждены огнем.

По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты. Так же в ходе проверки предстоит выяснить, кому принадлежали эти кирпичные строения. Материальный ущерб устанавливается.