Подчиненный из мести испортил машину руководителя в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска обратился 35-летний мужчина с заявлением о порче своей «Нивы», сообщает МВД Карелии.

Автомобиль был припаркован во дворе дома и одной майской ночью кто-то разбил два стекла и поцарапал лакокрасочное покрытие. Ущерб составил 11 000 рублей.

В ходе беседы с участковым выяснилось, что у мужчины имеется недоброжелатель, коллега, с которым у него недавно был серьезный конфликт.

Как оказалось, именно он и причастен к порче автомобиля.

«На металлическом пруте, оставленном возле машины, были обнаружены отпечатки пальцев ранее судимого 31-летнего подозреваемого. Это подтвердила экспертиза. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде»,

- сообщает полиция.