14 мая 2020, 09:56
Подчиненный из мести испортил машину руководителя в Петрозаводске
Мужчина разбил стекла и поцарапал автомобиль вышестоящего коллеги
В полицию Петрозаводска обратился 35-летний мужчина с заявлением о порче своей «Нивы», сообщает МВД Карелии.
Автомобиль был припаркован во дворе дома и одной майской ночью кто-то разбил два стекла и поцарапал лакокрасочное покрытие. Ущерб составил 11 000 рублей.
В ходе беседы с участковым выяснилось, что у мужчины имеется недоброжелатель, коллега, с которым у него недавно был серьезный конфликт.
Как оказалось, именно он и причастен к порче автомобиля.
«На металлическом пруте, оставленном возле машины, были обнаружены отпечатки пальцев ранее судимого 31-летнего подозреваемого. Это подтвердила экспертиза. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде»,
- сообщает полиция.