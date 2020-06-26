26 июня 2020, 15:05
Жительница Петрозаводска украла деньги у своего друга
Полицейские карельской столицы расследуют дело о присвоении и растрате средств
62-летний мужчина был вынужден обратиться в полицию Петрозаводска. Он рассказал, что с его карточки пропали деньги - 12 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Под подозрение попала 42-летняя приятельница потерпевшего. Женщина во всем призналась. Она рассказала, что состоит в хороших отношениях с пенсионером, иногда покупает для него продукты. Мужчина доверяет ей свою карту. В один из дней женщина взяла ее без спроса и сняла деньги на свои нужды.
Возбуждено уголовное дело о присвоении средств. Теперь петрозаводчанке предстоит ответить за свой поступок перед законом.