Жительница Петрозаводска решила заработать в сети и прогорела

В полицию Петрозаводска обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что мошенники ввели ее в заблуждение, и она потеряла очень много денег, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, в сети она познакомилась с некой девушкой, которая предложила ей зарабатывать на ставках на спорт. Женщина начала общение с неким специалистом, который посоветовал ей установить специальное приложение. После этого петрозаводчанка начала переводить деньги, пытаясь заработать. Когда сумма достигла почти миллиона рублей, наша землячка поняла, что никакой прибыли не будет. Деньги ей никто не вернул.

По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. © «Петрозаводск говорит»