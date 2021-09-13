13 сентября 2021, 08:47
Жительница Петрозаводска провела всю ночь в туалете
На помощь оказавшейся в безвыходной ситуации женщине пришли карельские пожарные
Воскресным утром на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступила не совсем обычная просьба о помощи. В 08:52 позвонила женщина и рассказала, что не может выйти из туалета.
Дверь в туалетной комнате была заблокирована. Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли ее и освободили женщину.
Как оказалось, еще с вечера женщина собралась в гости к подруге. Но в туалете сломался замок. Самостоятельно она выбраться не могла.
Уже утром переволновавшаяся приятельница пришла к женщине домой. Благо, у нее были ключи от квартиры. Хозяйку она запертой в туалете и обратилась за помощью к спасателям. // Фото: domashnyochag