На пожаре под Петрозаводском погиб пенсионер

В субботу, 11 сентября, в 23:16 минут на пульт Единой службы спасения Прионежского района поступило сообщение о том, что в поселке Шуя горит 2-х этажный деревянный многоквартирный жилой дом.

Когда к месту происшествия прибыли пожарные из поселка Мелиоративный, огонь в деревянном строении чувствовал себя полноправным хозяином. Пожару была присвоена повышенная категория сложности. На место происшествия по тревоге выехали пожарные расчеты из Петрозаводска.

Общими усилиями через два часа пожар был ликвидирован. В результате пожара строение дома было значительно повреждено огнем.

В результате проведения спасательных работ из горящего дома было эвакуировано десять человек.

Но, к сожалению, без трагедии не обошлось. По предварительным данным, на пожаре погиб пенсионер. Еще один мужчина 1964 года рождения получил травмы. Ему было назначено амбулаторное лечение. По факту случившегося проводится проверка. // Фото: LoggaWiggler/Pixabay