Самолет разбился под Иркутском из-за тумана, погибли четверо

Летевший из Иркутска в Казачинское пассажирский самолет вечером 12 сентября упал при заходе на посадку. Погибли четверо, тяжело пострадали тоже четверо. Выживший пилот рассказал Telegram-каналу Baza о причинах катастрофы.

По словам Николая Махнутина, экипаж подвела система навигации. Она увела борт на автопилоте правее заложенного курса.

Пилоты поняли, что садятся не туда, и решили пойти на второй круг. Но был сильный туман, они не заметили сопку и зацепили ее.

На борту самолета было 16 человек, как уже сообщалось, четверо не выжили. Пострадавших пришлось доставать из искореженного лайнера и вывозить на лодках из-за труднодоступности места крушения.

Четыре человека в тяжелом состоянии, троих перевезут в Иркутск, в том числе одного пилота. Серьезно раненую женщину прооперируют на месте.

Основной причиной крушения предварительно считают отказ техники, возбуждено уголовное дело. // Фото: МЧС РФ/РИА «Новости»