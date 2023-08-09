Жительница Петрозаводска оформляла кредитки на пожилых людей

В Петрозаводске вынесен приговор 31-летней местной жительнице. Женщину обвиняли в мошенничестве, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Установлено, что в 2021-2022 годах сотрудница организации, предоставляющей услуги мобильной связи, имея доступ к паспортным данным клиентов, оформила кредитные карты на трех пожилых людей. После чего снимала с них деньги. Ущерб от действий женщины составил 110 тысяч рублей.

Подозреваемая призналась в совершении преступления и частично возместила ущерб. Свои действия она объяснила тяжелым финансовым положением.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson