09 августа 2023, 18:34
Роспотребнадзор призвал детский сад в Петрозаводске лучше мыть посуду
Роспотребнадзор Карелии внес требование о восстановлении соблюдения санитарных норм в детском саду №30 "Насто" через судебный процесс
Такое решение для детского сада №30 "Насто" было принято с целью устранения выявленных нарушений в санитарной области данного учреждения.
Помимо неправильного использования инвентаря и посуды, работники детского сада допустили множество нарушений. В садике было плохо составлено меню, неправильно хранились инвентарь для уборки, суточные пробы, молочная продукция.
Также в детском саду пересекались потоки сырой и готовой еды, грязной и чистой посуды.
Петрозаводский городской суд обязал детский сад устранить нарушения до 1 сентября, а также потребовал администрацию Петрозаводска профинансировать устранение нарушений.