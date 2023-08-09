Роспотребнадзор призвал детский сад в Петрозаводске лучше мыть посуду

Такое решение для детского сада №30 "Насто" было принято с целью устранения выявленных нарушений в санитарной области данного учреждения.

Помимо неправильного использования инвентаря и посуды, работники детского сада допустили множество нарушений. В садике было плохо составлено меню, неправильно хранились инвентарь для уборки, суточные пробы, молочная продукция.

Также в детском саду пересекались потоки сырой и готовой еды, грязной и чистой посуды.

Петрозаводский городской суд обязал детский сад устранить нарушения до 1 сентября, а также потребовал администрацию Петрозаводска профинансировать устранение нарушений.