09 августа 2023, 18:01
Происшествия

Пожар вспыхнул на туристическом объекте в Карелии

В Сортавале тушили возгорание в историческом парке

Днем 9 августа в Сортавале вспыхнул пожар на территории исторического парка «Бастион». Об этом сообщает паблик пожарной части №38.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 14:25. На место происшествия было направлено два расчета. Выяснилось, что загорелась кровля кузницы. Площадь пожара составила 14 квадратных метров. Возгорание было оперативно ликвидировано.

Серьезных последствий удалось избежать, поскольку информация о ЧП была быстро передана в пожарную часть. // Фото: freepik.com / Ilovehz

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