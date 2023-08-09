Пожар вспыхнул на туристическом объекте в Карелии

Днем 9 августа в Сортавале вспыхнул пожар на территории исторического парка «Бастион». Об этом сообщает паблик пожарной части №38.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 14:25. На место происшествия было направлено два расчета. Выяснилось, что загорелась кровля кузницы. Площадь пожара составила 14 квадратных метров. Возгорание было оперативно ликвидировано.

Серьезных последствий удалось избежать, поскольку информация о ЧП была быстро передана в пожарную часть. // Фото: freepik.com / Ilovehz