Арестован избивший подростков житель Петрозаводска

В Петрозаводске арестован на два месяца мужчина, напавший на подростков на Кукковке. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Напомним, конфликт взрослого мужчины с группой подростков произошел на улице Энтузиастов вечером 6 августа. Горожанину не понравилось, что дети шумели и ругались матом. В итоге он ударил 14-летнего ребенка.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В скором времени фигурант 1982 года рождения был задержан и допрошен.

Инцидентом в Петрозаводске заинтересовался председатель СК Александр Бастрыкин. // Фото скриншот видео пресс-службы СК по РК