09 августа 2023, 10:09
Бастрыкину доложат о расследовании избиения подростка на Кукковке
40-летний петрозаводчанин задержан, дело о хулиганстве возбуждено
Конфликт, разгоревшийся между взрослым мужчиной и группой подростков рядом со спортивной площадкой на улице Энтузиастов в Петрозаводске, дошел до руководства СК России.
Председатель ведомства Александр Бастрыкин требует доложить ему о расследовании уголовного дела и известных обстоятельствах инцидента. Об этом сообщается на сайте СК по РФ. Доклад должен будет предоставить руководитель регионального следственного управления Евгений Швец.
В ходе конфликта 6 августа 40-летний петрозаводчанин ударил 14-летнего подростка. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением насилия, подозреваемый был задержан. // фото скриншот видео пресс-службы СК по РК