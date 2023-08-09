Бастрыкину доложат о расследовании избиения подростка на Кукковке

Конфликт, разгоревшийся между взрослым мужчиной и группой подростков рядом со спортивной площадкой на улице Энтузиастов в Петрозаводске, дошел до руководства СК России.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин требует доложить ему о расследовании уголовного дела и известных обстоятельствах инцидента. Об этом сообщается на сайте СК по РФ. Доклад должен будет предоставить руководитель регионального следственного управления Евгений Швец.

В ходе конфликта 6 августа 40-летний петрозаводчанин ударил 14-летнего подростка. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением насилия, подозреваемый был задержан. // фото скриншот видео пресс-службы СК по РК