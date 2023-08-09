09 августа 2023, 14:42
У жителя Карелии конфисковали автомобиль после пьяного ДТП
Мужчина из Медвежьегорского района осужден за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения
В Медвежьегорском районе 46-летний местный житель осужден за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным ведомства, весной этого года мужчина стал виновником ДТП, произошедшего в Кондопожском районе. Автомобилист при этом был пьян. Выяснилось, что ранее он был лишен прав за нетрезвую езду.
Суд признал подозреваемого виновным. Ему назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ. Автомобиль осужденного обращен в доход государства. // Фото: unsplash.com / Max Fleischmann