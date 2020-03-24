Жительница Петрозаводска нашла чужой кошелек и попала под статью

В полицию Петрозаводска обратился 65-летний мужчина, забывший кошелек на кассе в магазине. Когда пенсионер спохватился и вернулся в торговое заведение, там сказали, что ничего не находили. После этого потерпевший и отправился к стражам порядка, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Полицейским в установлении подозреваемой сильно помогли записи камер видеонаблюдения. Предполагаемой злоумышленницей оказалась 58-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что увидела кошелек на кассе, в том месте, куда складываются покупки, и вместе со своими товарами убрала его к себе в сумку. Не устояла перед соблазном.

Как сообщила петрозаводчанка, она потратила наличные деньги, которые нашла - 5300 рублей - а остальное выбросила.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.