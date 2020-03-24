24 марта 2020, 13:19
Полиция разыскивает подозреваемую в совершении хищения
Возможную преступницу запечатлели камеры видеонаблюдения
Полицейские Петрозаводска разыскивают женщину, подозреваемую в совершении кражи. Девушка «засветилась» на видеозаписи, оказавшейся в доступе у правоохранителей.
Значимую информацию о разыскиваемой стражи порядка просят сообщать по телефону: +7-921-018-09-05. Конфиденциальность гарантируется.
Кроме того, петрозаводская полиция продолжает поиски мужчины и женщины, которых подозревают в имущественном преступлении. Фотографии разыскиваемых опубликовало МВД по Карелии.