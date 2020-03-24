Полиция разыскивает подозреваемую в совершении хищения

Полицейские Петрозаводска разыскивают женщину, подозреваемую в совершении кражи. Девушка «засветилась» на видеозаписи, оказавшейся в доступе у правоохранителей.

Значимую информацию о разыскиваемой стражи порядка просят сообщать по телефону: +7-921-018-09-05. Конфиденциальность гарантируется.

Кроме того, петрозаводская полиция продолжает поиски мужчины и женщины, которых подозревают в имущественном преступлении. Фотографии разыскиваемых опубликовало МВД по Карелии.