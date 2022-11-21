Жительница Петрозаводска набрала кредитов и отдала все мошенникам

В полицию Петрозаводска обратилась 65-летняя горожанка. Она рассказала, что лишилась крупной суммы, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая пояснила, что ответила на звонок с незнакомого номера. Собеседник представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что кто-то пытается взять кредит на имя женщины. Чтобы спасти сбережения, женщине предложили перевести деньги на безопасный счет.

В итоге она перевела мошенникам более 400 тысяч рублей личных сбережений, а также взяла шесть кредитов. Общий ущерб составил почти два миллиона рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com