Жительница Петрозаводска была обманута при попытке уехать в Финляндию

В полицию Петрозаводска обратилась 53-летняя горожанка. Женщина рассказала, что мошенники выманили у нее крупную сумму, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что петрозаводчанка собралась в Финляндию и разместила объявление о поиске попутчиков в одной из тематических групп в соцсети. Ей ответила женщина, представившаяся Анной. Они обговорили условия и стоимость поездки на автобусе - около пяти тысяч рублей. Горожанку попросили сразу оплатить трансфер.

Женщина без раздумий перевела деньги на указанный счет. Однако собеседница сообщила, что произошла ошибка, и попросила повторить операцию, чтобы средства вернулись. Это повторялось несколько раз. В итоге со счета пострадавшей оказались списаны 34 тысячи рублей.

Стражи порядка проводят проверку по заявлению горожанки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото avrorra.com