29 июня 2021, 10:22
Пешехода сбили насмерть на трассе «Кола» в Карелии
Водитель автомобиля «Инфинити» ночью совершил смертельное ДТП в Олонецком районе
На 324-м километре трассы «Кола» в Олонецком районе погиб пешеход. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.
По данным ведомства, в 2:37 ночи 28 июня 31-летний водитель автомобиля «Инфинити» совершил наезд на пешехода, который двигался по середине проезжей части в попутном направлении.
Пешеход получил травмы, от которых скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Обстоятельства трагедии выясняются. Фото источника