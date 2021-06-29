Пешехода сбили насмерть на трассе «Кола» в Карелии

На 324-м километре трассы «Кола» в Олонецком районе погиб пешеход. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

По данным ведомства, в 2:37 ночи 28 июня 31-летний водитель автомобиля «Инфинити» совершил наезд на пешехода, который двигался по середине проезжей части в попутном направлении.

Пешеход получил травмы, от которых скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Обстоятельства трагедии выясняются. Фото источника