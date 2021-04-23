Жительница Ленобласти спровоцировала ДТП с тремя погибшими в Карелии

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять обстоятельства аварии на федеральной трассе «Сортавала» в Лахденпохском районе. Фургон и грузовая «Газель» столкнулись накануне, 22 апреля, в 09:55.

Как сегодня сообщили в ГИБДД Карелии, 27-летняя девушка (жительница Ленинградской области), управляя фургоном «Фиат Дукато» допустила выезд на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение со встречной грузовой «Газелью».

В аварии погибли три человека, все они находились в «Газели». Все погибшие - жители Приозерска Ленинградской области, мужчины 42, 53 и 50-лет. Погибшие были сотрудниками ОАО «Российские железные дороги» и находились в служебной командировке.

Водитель «Газели», 51-летний мужчина выжил, его госпитализировали в больницу. В фургоне «Фиат» травмы получили женщина-водитель и 24-летняя пассажирка. Обе пострадавшие находятся на стационарном лечении. Прокуратура Карелии взяла на контроль проведение доследственной проверки. (фото Госавтоинспекция РК)