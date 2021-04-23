Водитель-наркоман отправился за решетку за смертельное ДТП в Карелии

В Карелии водителя приговорили к реальному лишению свободы за поездку под дурманом. Как следует из материалов уголовного дела, весной 2018 года петрозаводчанин решил покататься с друзьями по городу. Мужчина сел за руль в состоянии наркотического опьянения. На водителя обратили внимание сотрудники ГИБДД, началась погоня, водитель был задержан.

Спустя несколько месяцев мужчина вновь сел за руль в состоянии наркотического опьянения в Прионежском районе.он нарушил правила дорожного движения, машина съехала на обочину и врезалась в грузовик. В тот момент водитель грузовика устранял в транспортном средстве неисправности. От удара грузовик наехал на водителя, мужчина от полученных травм скончался в больнице. Виновник ДТП предстал перед судом.

Прионежский районный суд назначил петрозаводчанину наказание в виде реального лишения свободы. (фото vedtver.ru)